Інтерфакс-Україна
Події
20:15 11.06.2025

Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України – декларація

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Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України – декларація

Учасники IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа" закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України, а також підтвердили зусилля України щодо пошуку дипломатичного шляху до тривалого миру.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту активізувати підтримку України в її боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність. Водночас ми закликаємо всі країни утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги воєнним зусиллям Росії. Ми наголошуємо на важливості узгодження з рішеннями та заходами Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС", - йдеться у тексті декларації, прийнятої за результатами саміту.

Окрім того, учасники саміту підтримують Україну на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО, і наголошують, що членство в Альянсі залишається найкращим варіантом безпеки для України.

"Ні Росія, ні жодна інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу", - зауважується у документі.

Також учасники саміту підтримують міжнародні зусилля зі створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії проти України, скоєного РФ.

У декларації вказано, що під час саміту учасники обговорили шляхи розширення підтримки енергетичної системи України, зокрема, завдяки залученню приватного сектору до надання необхідного обладнання та фінансування.

Крім того, учасники сьогоднішнього саміту закликають міжнародну спільноту зберігати та посилювати санкції проти Росії в банківському та енергетичному секторах, особливо стосовно цінових обмежень на нафту та тіньового флоту Росії, з метою позбавити агресора ресурсів, необхідних для продовження ведення війни проти України.

Підписанти домовилися спільно працювати над запобіганням гібридним загрозам і провести наступну зустріч країн – учасниць цієї декларації на рівні відповідних відомств в Одесі.

У IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі взяли участь: президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Повний текст декларації доступний за посиланням: https://president.gov.ua/news/deklaraciya-chetvertogo-samitu-ukrayina-pivdenno-shidna-yevr-98389

 

Теги: #європа #саміт #декларація

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