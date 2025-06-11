Інтерфакс-Україна
Події
14:38 11.06.2025

Кабмін виділив ще 3,5 млрд грн на "єВідновлення" - Шмигаль

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Кабмін виділив ще 3,5 млрд грн на "єВідновлення" - Шмигаль

Кабінет міністрів виділив ще 3,5 млрд грн на програму "єВідновлення", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За підтримки наших партнерів ми продовжуємо програму швидкої відбудови. Два головні пріоритети відновлення зараз — це енергетика та житло людей. Ухвалюємо рішення про виділення ще 3,5 млрд грн на програму "єВідновлення", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За його словами, за ці кошти буде видано ще понад 2 тис. житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, із 3,5 млрд грн: 800 млн грн підуть на надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку; 2 млрд 740 млн грн - на фінансування придбання обʼєкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташовано такий обʼєкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката.

Теги: #кабмін #шмигаль #євідновлення

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