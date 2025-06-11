Інтерфакс-Україна
Події
13:46 11.06.2025

Під завалами знайдено тіло ще одного загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

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У Харкові триває пошукова операція під завалами будівлі підприємства в Київському районі, зруйнованої внаслідок ворожої атаки 7 червня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Одне тіло, знайдене вчора (10 червня - ІФ-У) на підприємстві у Київському районі, вже деблоковано. Знайдено ще одне - тривають роботи з його деблокування. Під завалами можуть знаходитися ще тіла людей", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Як повідомлялось, вночі 7 червня внаслідок масованого удару по цивільному підприємстві у Київському районі Харкова сталися значні руйнування та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Співробітники ДСНС провели рятувальну операцію, в ході якої з-під завалів було врятовано двох осіб. Під час подальших робіт стався обвал конструкцій, постраждав рятувальник.

Теги: #харків #удар #7_червня

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