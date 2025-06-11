Рубіо: США засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, та ще двох країн проти ізраїльських міністрів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, Нової Зеландії та Австралії проти проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та очільника Мінфіну країни Безалела Смотрича.

"Ці санкції не сприяють зусиллям США, спрямованим на припинення вогню, повернення всіх заручників додому і припинення війни", - написав Рубіо в соцмережі Х.

Він додав, що США закликають до скасування санкцій і стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем.

"Ми відкидаємо будь-яке поняття еквівалентності: ХАМАС - це терористична організація, яка скоїла невимовні звірства, продовжує утримувати в заручниках невинних цивільних осіб і не дає жителям Гази жити в мирі. Ми нагадуємо нашим партнерам не забувати, хто є справжнім ворогом",- написав Держсекретар.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1932536569107525916