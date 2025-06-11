Інтерфакс-Україна
Події
00:35 11.06.2025

Рубіо: США засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, та ще двох країн проти ізраїльських міністрів

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, Нової Зеландії та Австралії проти проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та очільника Мінфіну країни Безалела Смотрича.

"Ці санкції не сприяють зусиллям США, спрямованим на припинення вогню, повернення всіх заручників додому і припинення війни", - написав Рубіо в соцмережі Х.

Він додав, що США закликають до скасування санкцій і стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем.

"Ми відкидаємо будь-яке поняття еквівалентності: ХАМАС - це терористична організація, яка скоїла невимовні звірства, продовжує утримувати в заручниках невинних цивільних осіб і не дає жителям Гази жити в мирі. Ми нагадуємо нашим партнерам не забувати, хто є справжнім ворогом",- написав Держсекретар.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1932536569107525916

Теги: #міністри #ізраїль #санкції #сша

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