РФ розширює військову присутність в Африці

Росія зміцнює свою військову присутність в Африці, через постачання сучасного озброєння до зон конфлікту на південь від Сахари та посилення впливу підконтрольних Кремлю збройних формувань, повідомляє Associated Press.

Зазначається, що в обхід санкцій, запроваджених західними країнами, РФ використовує вантажні судна для відправлення танків, бронетехніки, артилерії та іншого цінного обладнання до Західної Африки

Associated Press, спираючись на супутникові знімки та дані радіосигналів, відстежило конвой російських вантажних суден, які майже місяць прямували з Балтійського моря. За інформацією європейських військових джерел, на борту перебували гаубиці, системи радіоелектронної боротьби та інше військове спорядження.

Ці поставки, ймовірно, спрямовані на посилення Російського африканського корпусу в умовах наростального геополітичного суперництва з США, Європейським Союзом та Китаєм за вплив на африканському континенті, повідомляє агенство.

Російський Африканський корпус, пов’язаний із секретним підрозділом російської армії, активно розширюється на тлі виведення американських і європейських військ із регіону.

Малі, Буркіна-Фасо та Нігер понад десять років ведуть боротьбу з бойовиками, пов’язаними з Аль-Каїдою та "Ісламською державою". Якщо раніше ці країни співпрацювали з найманцями, пов’язаними з РФ, то нині Росія дедалі частіше розгортає в Африці регулярні підрозділи та розвідувальні служби.