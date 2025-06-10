Інтерфакс-Україна
Події
20:05 10.06.2025

Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

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Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим посилення ППО, а також дані щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій.

"Сьогодні були доповіді військових, окремо говорили з міністром оборони Умєровим. Про нашу протидію дронам, про захист від ракет – про наше зміцнення ППО. Росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї – балістику. Бачимо дані і щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – і це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент наголосив, що чим довше триває ця війна на землі, тим більше зміняться технології бойових дій і тим більше для всіх зросте загроза.

"На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу і Токіо", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #дрони #зеленський #рф

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