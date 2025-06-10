Інтерфакс-Україна
Події
17:37 10.06.2025

Ухвалена обов'язкова евакуація з 7 населених пунктів Шевченківської громади Харківської області

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Ухвалена обов'язкова евакуація з 7 населених пунктів Шевченківської громади Харківської області
Фото: t.me/synegubov

Рада оборони Харківської області на засідання у середу ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації з 7 населених пунктів Шевченківської громади, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі

За його словами, підставою для цього рішення стали посилені ворожі обстріли. Протягом останніх 2 місяців через російські обстріли громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

"Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину", - зазначив Синєгубов.

Він запевнив, що усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги.

 

Теги: #синєгубов #харківська_область #евакуація

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