Інтерфакс-Україна
Події
09:58 10.06.2025

Внаслідок масованої атаки РФ на столицю постраждали четверо людей - розпочато розслідування

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10 червня збройні сили РФ здійснили масовану повітряну атаку на Київ, внаслідок цього постраждали 4 осіб, серед яких працівник поліції, розпочато розслідування, інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Розслідування розпочато за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, В Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири в багатоповерховому будинку, а також десяток припаркованих поруч автомобілів; у Голосіївському районі столиці пошкоджено будівлю бізнес-центру; у Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий пошкоджено автомобілі та залізничне полотно; у Подільському районі - падіння уламків дронів біля АЗС, у Солом'янському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку, у Шевченківському районі пошкоджено продуктовий ринок.

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки в районах Києва зафіксовано:

Деснянський район:

— пошкодження автомобіля та виявлення уламків збитих ворожих БпЛА.

Оболонський район:

— пошкодження та виявлення уламків збитих ворожих цілей щонайменше на 9 локаціях. У тому числі пошкодження офісної будівлі, 2-поверхового будинку, нежитлових споруд, гаражів, приміщення банку, будівлі санаторію. Багато вибитих та пошкоджених вікон житлових будинків. На окремих локаціях триває робота рятувальників та локалізація/ліквідація займань. Для ліквідації пожежі залучено авіацію.

Шевченківський район:

— пошкодження та виявлення уламків збитих ворожих цілей щонайменше на 9 локаціях. У тому числі пошкоджені житлові будинки, бізнесцентр, торговельні ряди, балкони житлових будинків, нежитлові будівлі та споруди.

Дарницький район:

— пошкодження та виявлення уламків збитих ворожих цілей на щонайменше 10 локаціях. Постраждали житлові та нежитлові будівлі та споруди, лісосмуга. Багато вибитих вікон.

Подільський район:

— пошкодження та виявлення уламків збитих ворожих цілей на щонайменше 2 локаціях. Падіння збитих цілей на відкритій місцевості та в зоні нежитлової забудови. На місцях з займаннями працюють рятувальники.

Голосіївський район:

— пошкодження та виявлення уламків збитих ворожих цілей на щонайменше 4 локаціях. Постраждала територія релігійної організації, бізнесові будівлі, пошкоджено труби водопостачання.

Соломʼянський район:

— пошкодження та виявлення уламків збитих ворожих цілей на щонайменше 2 локаціях. У тому числі пошкоджено дах багатоповерхівки, приватний будинок.

Найбільше пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури. На місцях з займаннями працює ДСНС, поліція, комунальники. Триває фіксація пошкоджень та наслідків російських воєнних злочинів проти цивільного населення та інфраструктури.

Постраждали 4 чоловіки різного віку. Усіх госпіталізовано.

Теги: #київ #постраждалі

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