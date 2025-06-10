Руйнування та пожежі внаслідок масованої атаки російських дронів - в 4 районах Київської області

Руйнування й пожежі внаслідок тривалої масованої атаки ударних дронів ворога зафіксовано в чотирьох районах Київської області, повідомив начальник КОВА Микола Калашник в телеграм перед світанком.

"Ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням безпілотників та ракет продовжується. Тривога триває вже понад 5 годин. Станом на зараз наслідки фіксуються у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області. Ворог атакує мирні населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі. Більш детальна інформація згодом", - йдеться в повідомленні Калашника.