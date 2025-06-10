Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 вівторка, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли шість суден, чотири з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - три судна.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/14243