Інтерфакс-Україна
Події
06:20 10.06.2025

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 вівторка, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли шість суден, чотири з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - три судна. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/14243

Теги: #флот #війна #рф

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