Інтерфакс-Україна
Події
04:05 10.06.2025

Руйнування та пожежі внаслідок масованої атаки російських дронів зафіксовано в чотирьох районах Київської області – ОВА

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Руйнування й пожежі внаслідок тривалої масованої атаки ударних дронів ворога зафіксовано в чотирьох районах Київської області, повідомляє начальник КОВА Микола Калашник в Телеграм.

"Ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням безпілотників та ракет продовжується. Тривога триває вже понад 5 годин. Станом на зараз наслідки фіксуються у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області. Ворог атакує мирні населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі. Більш детальна інформація згодом", - йдеться в повідомленні Калашника.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5755

Теги: #наслідки #київська #атака #бпла

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