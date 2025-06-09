Інтерфакс-Україна
Події
20:48 09.06.2025

Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

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Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

У Харкові триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальна операція на цивільному підприємстві, яке зазнало масованого ворожого удару у ніч проти 7 червня, до робіт залучені сили та засоби Харківського та інших гарнізонів ДСНС України, кінологічний розрахунок, а також комунальні служби міста.

"За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще 6 осіб", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялось, вночі 7 червня внаслідок масованого удару по цивільному підприємстві у Київському районі Харкова сталися значні руйнування та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Співробітники ДСНС провели рятувальну операцію, в ході якої з-під завалів було врятовано 2 осіб. Під час подальших робіт стався обвал конструкцій, у результаті чого постраждав рятувальник.

8 червня 8:35 пожежу було локалізовано.

Теги: #харків #пожежа #атака

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