Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача та інші наради, на яких була присвячена увага фронту, а також українським ударам по російських воєнних об'єктах.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Були також окремі розмови з міністром оборони Умєровим, головкомом Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Були доповіді розвідок Служби безпеки України. Перед усім увага фронту. Створення та розвиток корпусів та увага нашим ударам по російським воєнним об'єктам", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

"По всьому тому, що у них працює на удари по Україні. Наша влучність має значення.

І повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва", - наголосив він.