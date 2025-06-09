Інтерфакс-Україна
Події
20:15 09.06.2025

Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

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Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні, одне з ключових питань - реальні рішення.

"Провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні, багато вже заплановано. І одним з ключових питань буде саме це - прискорення дипломатії і реальні рішення. Жодна зустріч не має бути пустою", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, Україна має відчувати, що дають "ті чи інші перемовини" або "той чи інший формат".

"Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Або реально результативна дипломатія заради закінчення війни", - наголосив президент.

 

Теги: #робота #дипломатія #зеленский

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