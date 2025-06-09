РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

Російська сторона не дала обіцянок не перезапускати Запорізьку атомну станцію, презентувала певні плани в цьому напрямку, але є розуміння, що нинішні обставини не сприяють цьому, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі за результатами своєї зустрічі з представниками РФ в Калінінграді минулого тижня.

"Це були дуже, дуже всебічні обговорення. Питання перезапуску станції було не єдиним, але одним з найважливіших питань. Вони (росіяни – ЕР) не дали жодної обіцянки, але я думаю, що між ними та нами є домовленість, або, принаймні, так складаються обставини, що за нинішніх умов ви не можете запускати жодну АЕС і Запорізьку також, враховуючи накопичення низки факторів", – сказав Гроссі на прес-конференції в МАГАТЕ у понеділок, яка транслювалася онлайн на сайті агентства.

Серед цих факторів він назвав військову ситуацію, а також технічні аспекти, зокрема, наявність достатньої кількості води для охолодження реакторів та достатнього і стабільного зовнішнього джерела живлення.

За його словами, це потрібно для впевненості, що не буде відключення електроенергії, і станція зможе працювати

Водночас Гроссі зазначив, що росіяни показали йому деякі плани щодо перезапуску ЗАЕС.

"Існує спільна думка, що за нинішніх обставин перезапуск недоцільний і, можливо, його слід уникати. Це важлива річ. Окрім цього, ми знаємо, що вони мають намір перезапустити АЕС в певний момент, нам показали деякі плани тощо. Але це питання, взаємопозв'язане з ширшими переговорами, які тривають", – додав Гроссі.

Він підтвердив сказане раніше в Києві про намір вшосте побувати на ЗАЕС, але додав, що поки не має дати візиту.

"Я був там п'ять разів. Я хочу повернутися. Я мав намір поїхати цього разу, але були інші фактори, які змусили мене переглянути свою думку та просто зосередитися на технічних розмовах у Калінінграді та Києві", – пояснив глава МАГАТЕ.

Як повідомлялося, під час візиту в Київ 3 червня Гроссі заявив, що МАГАТЕ не бачить ознак масштабних підготовчих робіт з боку РФ до запуску Запорізької атомної станції, про що повідомлялося у нещодавньому звіті Greenpeace.

"Ми спостерігаємо за супутниковими зображеннями цього регіону і ми не погоджуємося з тим, що було викладено в цьому звіті, а саме, що там йдуть масивні підготовчі роботи і будівництво, що вони дуже серйозно там підійшли, будують лінію. Там щось відбувається, але ми не погоджуємося з тим, що вийшло у звіті", – сказав Гроссі під час брифінгу в Міністерстві енергетики України.

Він наголосив, що з точки зору МАГАТЕ найперше і найголовніше – це умови безпеки, які мають бути виконано у разі будь-якого перезапуску енергоблоків станції, але наразі такі умови не виконано.

Водночас Гроссі додав, що в цілому можливість часткового або повного запуску ЗАЕС має дуже серйозно обговорюватися з технічної точки зору.

Зі свого боку міністр енергетики Герман Галущенко заперечив можливість безконтрольного запуску ЗАЕС в роботу і наголосив, що станція може почати працювати за умови визнання МАГАТЕ дотримання всіх норм безпеки, а це, своєю чергою, можливе тільки під контролем України.

З вересня 2022 року ЗАЕС не виробляє електрику, всі її 6 блоків перебувають у стані "холодного" зупину.