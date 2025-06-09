ЄБРР анонсував візит віцепрезидента в Київ для обговорення архітектури реформ та страхування воєнних ризиків

Віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з питань політики та партнерства Марк Боумен відвідає Україну цього тижня з дводенною поїздкою, щоб зустрітися з посадовцями, партнерами та клієнтами в Києві напередодні міжнародної конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, на якій партнери України обговорять плани координації реконструкції та підтримки країни.

Як йдеться у релізі банку на його сайті у понеділок, Боумен зустрінеться з першим віце-прем'єром -міністром економіки Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком, міністром довкілля Світланою Гринчук, представниками Мінекономіки та Мінрозвитку, а також з головою НБУ Андрієм Пишним та бізнес-омбудсменом Романом Ващуком.

Перебуваючи в Києві, віцепрезидент ЄБРР також зустрінеться з клієнтами та міжнародними партнерами, а також відвідає круглий стіл, присвячений програмі страхування воєнних ризиків на суму EUR110 млн, запущеній минулого року ЄБРР у партнерстві з глобальним страховим та перестрахувальним брокером Aon для підтримки підприємств, що перевозять вантажі в Україні, яка зараз повністю функціонує.

Окрім того Боумен візьме участь у круглому столі з питань управління та зустрінеться з експертами програми "Архітектура реформ України", яка підтримує уряд України у сприянні переходу до сучасного, ефективного та результативного державного управління через команди підтримки реформ, вбудовані в ключові міністерства.

ЄБРР нагадує, що є найбільшим інституційним інвестором України, який з початку війни виділив країні понад EUR7 млрд фінансування.

П'ять інвестиційних пріоритетів ЄБРР в Україні – це підтримка енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.

Як повідомлялося, минулого тижня ЄБРР попередив Мінфін про можливість заблокувати кредит "Укренерго" EUR141 млн та вимоги дострокової сплати EUR533 млн через зміни до статуту компанії, які внесло Міненерго без погодження з банком. .

Окрім того цими вихідними через дію представників держави у конкурсній комісії був заблокований конкурс на обрання директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке є структурним маяком програми співробітництва з МВФ і термін якого один раз вже був відкладений.