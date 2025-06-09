Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

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РФ досі не надала відповіді на українські пропозиції, передані напряму перед зустріччю в Стамбулі, підкреслив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Лише Росія блокує мирний процес. Росія досі не дала відповіді на наші конструктивні пропозиції, які ми передали напряму перед зустріччю в Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які неприйнятні для дипломатів", - сказав він на спільній пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві в понеділок.

За словами міністра , це вкотре демонструє, що треба посилювати тиск на Росію та усіх, хто допомагає їй вести війну проти України.