Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з’явилися на засідання та зірвали кворум

Члени комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) від України не прийшли на засідання в понеділок, 9 червня, таким чином зірвавши кворум та засідання, повідомляє голова антикорупційного центру "МЕЖА" Мартина Богуславець.

"Запам’ятайте їх імена - урядових членів конкурсної комісії, але за усіма цими іменами стоїть ім’я Андрія Єрмака, Юрія Пономаренко від МВС, Олега Гиляки від Мінекономіки, Тетяни Мацелик від Мінфіну", - написала вона на своїй сторінці Facebook в понеділок.

Як повідомлялось у неділю, 8 червня, інші три члени комісії - засновник і виконавчий директор Фундації доброчесності та The Wasserstrorri Group Джеймс Вассерстром, керівник Бюро зв'язків Литовської поліції при Європолії, експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні сталості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience) Донатас Маласкевічюс, засновниця та виконавча директорка Експертного Форуму (EFOR), міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для Єврокомісії, Світового банку, ПРООН, ОЕСР Лаура Стефан проголосували за продовження конкурсу попри повідомлення СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з РФ. Стефан наголосила, що відповідна перевірка вже проводилась СБУ та порушень не було виявлено.

З огляду на це Богуславець зазначила, що в понеділок, 9 червня, набирає чинності рішення комісії про продовження співбесід, але фактично воно ні нащо не впливає, адже співбесіди вже були зірвані й комісії треба приймати нове рішення про їх проведення в інші дати. "Таке рішення можна прийняти тільки в тому разі, якщо українські члени забезпечать кворум і повернуться до конструктивної роботи", - пояснила вона.

За її словами, станом на зараз очевидно, що українські члени комісії знаходяться "під впливом" і погодяться завершити конкурс тільки у випадку, якщо на це буде політична воля влади.

Богуславець наголосила, що вартість зірваного конкурсу становитиме для України $5 млрд, оскільки обрання директора БЕБ є зобов’язанням перед МВФ. Вона додала, що в комісії залишилось небагато часу до дедлайну, а оскільки фінансування діяльності комісії також обмежене, ситуація загрожує остаточно зірвати перезавантаження БЕБ і завдати шкоди фінансовій спроможності України.

Богуславець зазначила, що АЦ "МЕЖА" вже передала 30 міжнародним партнерам, серед яких G7, "нотатку" англійською про те, що сталось.

"В умовах, коли ОП так в наглу ховає конкурс, втручання міжнародників чи не єдиний запобіжник. Спеціально не писала про це вчора, сподіваючись на здоровий глузд хоч когось із цих 3 членів сьогодні", - резюмувала вона.

Одним з підозрюваних у зв’язках з РФ виявився лідер за балами конкурсу (215,36,) - керівник Другого Головного підрозділу детективів НАБУ - Олександр Скомаров. На своїй сторінці в Facebook він пояснив: його батько знаходиться в окупації на Луганщині та примусово отримав документи країни-агресора. Однією з причин такого рішення батька Скомаров називає безперешкодний виїзд з ТОТ.

"Як це впливає на мене та мою роботу? Ніяк. Я перебуваю на службі Україні з 2010 року, а з 2015 - маю честь служити в НАБУ - у лавах найефективнішого правоохоронного органу… Ані бізнесу, ані будь-яких інших зв’язків з окупантами тато авжеж не має. Чи приховував я щось від Конкурсної комісії? Ні. Я надав більше інформації, ніж мене навіть запитували, бо приховувати мені нічого", - підкреслив учасник конкурсу.

Конкурс проводиться в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

На засіданні 8 червня члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з рф. У зв’язку з цим члени комісії від України наполягали призупинити конкурс та надати за проханням СБУ більше часу на розслідування. Міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, а оскільки, за законом, їх три голоси переважають - через 24 години конкурс мав продовжитись.

Згідно з інформацією на сайті Кабміну, у неділю, 8 червня, та понеділок, 9 червня, комісія мала заслухати по 6 кандидатів, у вівторок (10 червня) - ще 4, у цей же день о 16:00 мали визначити переможця.