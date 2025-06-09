Рада ЄС 13 червня планує ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту українців до весни 2027 року

Рада Європейського Союзу у п'ятницю, 13 червня, планує узгодити політичне рішення щодо продовження до березня 2027-го року режиму тимчасового захисту для громадян України. Це питання внесено у порядок денний засідання Ради ЄС із юстиції і внутрішніх справ.

"Очікується, що Рада ЄС досягне політичної домовленості про продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України на рік, до березня 2027 року. Остаточне ухвалення рішення відбудеться найближчими тижнями", - йдеться у порядку денному на 13 червня на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що міністри також обговорять варіанти переходу від статусу тимчасового захисту до іншого.

Раніше повідомлялося, що у Єврокомісії готують продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року та водночас дадуть країнам-членам рекомендації щодо подальших заходів, які включатимуть можливість отримання нового статусу для тих, хто має на території ЄС роботу чи навчання.