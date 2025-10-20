Рада ЄС звернулася до Єврокомісії запропонувати подальші заходи для підтримки енергобезпеки України

Рада ЄС з питань закордонних справ звернулася до Європейської комісії розробити додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України, яка є ціллю атак Росії.

Про це вона повідомила у понеділок в Люксембурзі по завершенню засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

"Росія прагне завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Сьогодні ми запросили Європейську Комісію запропонувати додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України. Держави-члени також погодилися звернутися до третіх країн для забезпечення ремонтного обладнання та збільшення поставок газу до України", - деталізувала Високий представник.

Каллас також висловила переконання, що країни-члени ЄС "повинні прислухатися до заклику президента Трампа припинити купувати російську нафту та газ".

"Україні потрібна більша військова підтримка, а також більша фінансова. Сьогодні міністри обговорили пропозицію Європейської Комісії щодо мобілізації заморожених російських активів для негайних оборонних потреб України", - додала вона.