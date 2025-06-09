Окупанти за добу втратили 970 осіб та 123 од. автотехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів, 4 танка, 11 бронемашин, 42 артсистеми, 167 БПЛА, а також 123 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 997120 (+970) осіб, танків ‒ 10915 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од, артилерійських систем – 28934 (+42) од, РСЗВ – 1411 (+1) од, засоби ППО ‒ 1183 (+0) од, літаків – 414 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39818 (+167), крилаті ракети ‒ 3315 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 51348 (+123) од, спеціальна техніка ‒ 3911 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.