Інтерфакс-Україна
Події
07:12 09.06.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

1 хв читати
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"23-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За його словами, ворог здійснив 8 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Білогір’я, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки, а 285 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Запоріжжя.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, а 198 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Разом з тим, повідомлень про пошкодження майна не надходило.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 09.06.2025
Росіяни атакували Рівненщину

Росіяни атакували Рівненщину

22:14 08.06.2025
Три людини постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині в неділю

Три людини постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині в неділю

21:49 08.06.2025
Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру

Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру

21:05 08.06.2025
Рятувальники ліквідували пожежі через російські удари по громадам Сумщини, постраждали дев'ять людей

Рятувальники ліквідували пожежі через російські удари по громадам Сумщини, постраждали дев'ять людей

19:07 08.06.2025
Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, є постраждалі та пошкодження – Лисак

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, є постраждалі та пошкодження – Лисак

17:29 08.06.2025
Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

12:31 08.06.2025
На Херсонщині загинуло 4 людини, ще 11 зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

На Херсонщині загинуло 4 людини, ще 11 зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

11:35 08.06.2025
Четверо цивільних загинуло, дев'ять зазнали поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

Четверо цивільних загинуло, дев'ять зазнали поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

10:02 08.06.2025
Троє загиблих і 23 постраждалих впродовж доби через атаки ворога у Харківській області - Синєгубов

Троє загиблих і 23 постраждалих впродовж доби через атаки ворога у Харківській області - Синєгубов

06:13 08.06.2025
Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона у Запорізькій області – ОВА

Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона у Запорізькій області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступних тижнях та закликав продовжувати тиск на Москву

Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

ОСТАННЄ

Сили оборони знешкодили 33 ворожі БпЛА у Черкаській області, пошкоджена інфраструктура – ОВА

Польща піднімала винищувачі через російську атаку по Україні

На Полтавщині через падіння уламків БпЛА пошкоджено ЛЕП

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 123 од. автотехніки

9 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Одесі

На Сумщині загинув соліст Одеської національної опери

У Німеччині пропонують встановити вікові обмеження для користувачів соцмереж

Представники Трампа і Маска поговорили по телефону після публічної суперечки

У Києві через атаку РФ пошкоджено офісну будівлю в одному з районів - Ткаченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА