Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"23-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За його словами, ворог здійснив 8 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Білогір’я, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки, а 285 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Запоріжжя.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, а 198 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Разом з тим, повідомлень про пошкодження майна не надходило.