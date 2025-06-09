Інтерфакс-Україна
Події
02:36 09.06.2025

У Києві через атаку РФ пошкоджено офісну будівлю в одному з районів - Ткаченко

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У одному з районів Києва внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю, повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі", - написав він у телеграмі.

За його словами, на місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється.

"Атака триває. На підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові. Залишайтеся в укриттях!", - резюмував він.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1264

Теги: #київ #офіс #атака

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