Інтерфакс-Україна
Події
20:09 08.06.2025

Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

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Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі
Фото: https://www.president.gov.ua/

Росія досі не надала повних списків тисячі військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повних списків від Росії на тисячу людей плюс, про що ми домовлялися в Стамбулі, досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди в своєму дусі, намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

Президент зазначив, що говорив з міністром оборони Рустемов Умєровим, з керівником ГУР Кирилом Будановим, з головою Служби безпеки України Василем Малюком. "Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулося звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів", - сказав він.

За його словами, "важливо, щоб був результат".

"Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримуються домовленостей, то це поставить під великі сумні всі міжнародні зусилля, зокрема, зусилля Сполучених Штатів Америки щодо перемовин, щодо дипломатії". – наголосив президент.

 

Теги: #списки #зеленський #військовополонені

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