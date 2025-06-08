Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

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США перемістили на Близький Схід 20 тис. протишахедних ракет, які призначалися Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Думаю, це було, під час попередньої адміністрації (США - ІФ-У), це був міністр оборони Остін, він і ми вирішили реалізувати один проект, і ми розраховували на цей проект. 20 000 ракет проти шахедів. Це було не дорого, але це спеціальна технологія. Тож ми розраховували на ці 20 000 ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони повідомив мені, що Сполучені Штати перемістили їх на Близький Схід", - сказав Зеленський у інтерв'ю для ABC News.

Проте, президент наголосив, що Україна буде продовжувати розвивати напрямок боротьби проти російських "шахедів".

"Ми не хочемо продовжувати війну, але якщо єдиний вихід — це, ми будемо боротися за себе", - додав президент.

За його словами, "ми підійшли дуже близько", коли можна змусити Росію закінчити війну. Але для цього потрібна сильна допомога від США, а Сполучені Штати повинні об'єднатися з Європою і продовжувати тиснути на Путіна.