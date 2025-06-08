14:50 08.06.2025
У лікарні помер ще один залізничник, що постраждав через влучання КАБами по Малій Південній залізниці в Харкові
У лікарні помер ще один залізничник, що постраждав через влучання двома КАБами по Малій Південній залізниці в Харкові 7 червня, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
"Втрати, з якими неможливо змиритися... Володимир Ковтун - він вже не працював на залізниці, пішов на пенсію у 2022 році, але працював до того тут же із залізничною малечею інструктором. І рокового вечора був поруч. Лікарі боролись за його життя, але врятувати не вдалося - Володимир помер від отриманих травм вночі в лікарні", - написав Перцовський у фейсбуці у неділю.
Раніше повідомлялося про загибель в.о. начальника Дитячої дороги Ганни Деменкової, вона загинула на місці.