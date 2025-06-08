Росіяни розпочали використовувати лазерну зброю проти українських дронів

Війська РФ почали використовувати для боротьби з українськими дронами лазерну зброю, цю систему вони використовують щонайменше з жовтня 2024 року та успішно перехоплюють дрони на відстанях понад 1,3 кілометра, йдеться у огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські розробники продовжували тестувати та впроваджувати нові заходи боротьби з дронами, такі як бойові лазери, інструменти для перерізання волоконно-оптичних кабелів та адаптації засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)", - йдеться у повідомленні ISW.

Зазначається, що 30 травня російські мілблогери опублікували кадри, на яких, як повідомляється, видно, як російська мобільна група протиповітряної оборони використовує лазерну систему протиповітряної оборони проти сталевої пластини для збиття українських безпілотників.

Російський паблік bmpd пише, що показаний на відео бойовий лазерний комплекс є китайською маловисотною лазерною системою Low-Altitude Laser Defending System (LASS), яка використовується, зокрема, Народною збройною поліцією КНР.

ISW наводить викладки українського оборонного видання "Мілітарний", згідно яких російські війська використовують систему щонайменше з жовтня 2024 року та успішно перехоплюють дрони на відстанях понад 1,3 кілометра.

"Мілітарний" повідомив, що Silent Hunter - "Тихий мисливець" (саме таку назву має ця система) - це волоконно-оптичний лазер потужністю 30 кВт, встановлений на шасі позашляховика, який оснащений радаром і оптичною станцією для виявлення, відстеження та цілевказання. "Silent Hunter" може виявляти цілі на відстані до п'яти кілометрів, а його оптичні системи можуть відстежувати цілі в межах трьох кілометрів.