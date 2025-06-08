Інтерфакс-Україна
Події
12:24 08.06.2025

Кіберкорпус ГУР "вимкнув" веб-ресурси "російських желєзних дорог" - джерела

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Кіберкорпус ГУР "вимкнув" веб-ресурси "російських желєзних дорог" - джерела

Кіберфахівці української розвідки вивели з ладу офіційний ресурс "російських желєзних дорог" (РЖД).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, внаслідок нестандартної атаки порушено працездатність системи zd.ru. Операція зокрема призвела до збою роботи серверів NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен в мережі.

Фото: Джерела в ГУР

Таким чином, на рівні домену rzd.ru (включно зі всіма субдоменами) неможливо конвертувати доменне ім’я в IP адресу, внаслідок чого всі сервіси на rzd.ru більше не працюють (включно з мобільними додатками).

Факт атаки на інфраструктуру визнали в РЖД.

За повідомленням тамтешньої пресслужби, потужність атаки сягала 6 ГБ та майже 2,5 млн пакетів за секунду. Відповідно, російські користувачі фактично втратили можливість користуватися ресурсами РЖД.

Фото: Джерела в ГУР

Теги: #ржд #гур #кібератака

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