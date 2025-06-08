Інтерфакс-Україна
Події
10:02 08.06.2025

Троє загиблих і 23 постраждалих впродовж доби через атаки ворога у Харківській області - Синєгубов

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Троє загиблих і 23 постраждалих впродовж доби через атаки ворога у Харківській області - Синєгубов

ЗС РФ впродовж минулої доби завдали ударів із застосуванням різних видів озброєння по Харкову і 9 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі серед мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули 2 людини, постраждали 18 людей; у сел. Старий Салтів постраждали жінки 46 і 53 років та 30-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждав 44-річний чоловік; у с. Козача Лопань загинув 60-річний чоловік, постраждав 47-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено 3 приватні будинки, адмінбудівлю, будівлю "Дитячої залізниці", нежитлову будівлю, іподром та 3 автомобілі. У Харківському районі області пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди і трубу газопостачання, у Куп'янському - 2 приватні будинки та господарчі споруди, в Ізюмському - складську будівлю, автомобіль і екскаватор, у Чугуївському районі - 2 автомобілі.

Теги: #харківська_область #обстріли

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