Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців

Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби втрати окупантів склали 1120 одиниць живої сили та 212 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено один літак, 7 танків, 11 бойових броньованих машини, 42 артилерійські системи, два засоби ППО, 146 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і три одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику семи знищених крилатих ракет і 158 БпЛА оперативно-тактичного рівня.