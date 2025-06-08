Інтерфакс-Україна
Події
07:40 08.06.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців
Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби втрати окупантів склали 1120 одиниць живої сили та 212 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено один літак, 7 танків, 11 бойових броньованих машини, 42 артилерійські системи, два засоби ППО, 146 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і три одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику семи знищених крилатих ракет і 158  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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