Російські удари не "у відповідь", а на знищення, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу.

"Зараз у Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня, і фактично всю цю добу вони бʼють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер – авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав Зеленський.

"І хто б там що не казав, це російські удари не "у відповідь", а на знищення. Цілковитого знищення життя вони хочуть", - наголосив президент, зазначивши,що "єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне".

"За більш ніж 11 років війни Росії проти України принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, – руїни та смерті. Маємо цьому й надалі протидіяти. Я дякую всім у світі, хто допомагає. Не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються", - наголосив Зеленський.

За оцінкою Зеленського росіяни "готуються продовжувати війну, ігнорують усі мирні пропозиції" і повинні за це відповісти.