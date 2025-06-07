Інтерфакс-Україна
Події
18:16 07.06.2025

Аварійно-рятувальні роботи у житловій 9-поверхівці в Харкові завершені

1 хв читати
Аварійно-рятувальні роботи у житловій 9-поверхівці в Харкові завершені
Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники завершили аварійно рятувальні та інші невідкладні роботи у житлові 9-поверхівці, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у суботу ввечері.

"Харків: аварійно рятувальні та інші невідкладні роботи у житлові 9-поверхівці завершені. Проведено демонтаж залізобетонних плит об'ємом 6 м³ та прибирання будівельного сміття у вигляді уламків бетонних плит об'ємом 6 м³", - йдеться у повідомленні відомства у Телеграмі.

За інформацією, від ДСНС було залучено 23 рятувальника та 5 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялось, внаслідок російського масованого удару безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову у ніч з п'ятниці на суботу, троє загиблих, постраждала 21 людина, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

За даними ДСНС України одне з влучень сталося у девʼятиповерховий житловий будинок. Обстрілами також пошкоджено будинки у приватному секторі міста, цивільне підприємство та інші об’єкти.

Теги: #харків #аварійно_рятувальні_роботи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 07.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові через авіаудар зросла до 16

Кількість постраждалих у Харкові через авіаудар зросла до 16

18:56 07.06.2025
Загибла і четверо поранених внаслідок авіаудару ворога по Харкову – залізничники

Загибла і четверо поранених внаслідок авіаудару ворога по Харкову – залізничники

18:44 07.06.2025
Кількість поранених у Харкові зросла до десяти

Кількість поранених у Харкові зросла до десяти

18:09 07.06.2025
У Харкові загиблий та 5 поранених через ворожий авіаудар

У Харкові загиблий та 5 поранених через ворожий авіаудар

17:44 07.06.2025
Окупанти завдали авіаудару по Харкову

Окупанти завдали авіаудару по Харкову

14:19 07.06.2025
У Харкові на території пошкодженого внаслідок ворожого удару підприємства можуть бути заблоковані 6 працівників

У Харкові на території пошкодженого внаслідок ворожого удару підприємства можуть бути заблоковані 6 працівників

11:37 07.06.2025
УЧХ бере участь в аварійно-рятувальних роботах у Харкові після російського нічного обстрілу

УЧХ бере участь в аварійно-рятувальних роботах у Харкові після російського нічного обстрілу

08:54 07.06.2025
Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 21 поранену людину, серед них діти - Терехов

Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 21 поранену людину, серед них діти - Терехов

08:09 07.06.2025
У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 18 багатоповерхівок і 13 приватних будинків — Терехов

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 18 багатоповерхівок і 13 приватних будинків — Терехов

07:31 07.06.2025
У Харкові кількість загиблих зросла вже до трьох осіб

У Харкові кількість загиблих зросла вже до трьох осіб

ВАЖЛИВЕ

У Харкові загиблий та 5 поранених через ворожий авіаудар

Окупанти завдали авіаудару по Харкову

Координаційний штаб роз'яснив ситуацію з обміном полонених та репатріацією тіл з РФ

Російський винищувач Су-35 збито на Курському напрямку

Росіяни атакували Україну 215 засобами повітряного нападу, знешкоджено 174

ОСТАННЄ

Прем'єр Карні оголосив пріоритети Канади на саміті G7

РФ атакувала пожежну частину на Донеччині

Канада виділяє 35 млн канадських доларів на військову допомогу Україні

СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації "Павутина" з ударом по аеродрому "Бєлая"

Троє людей постраждали через удар російського дрона по Старому Салтову

Координаційний штаб роз'яснив ситуацію з обміном полонених та репатріацією тіл з РФ

У Києві поліція запобігла зіткненням на акції ЛГБТ

У Дніпрі затримали двох агентів спецслужб РФ, які підірвали авто співробітника прокуратури

Комісія 8-10 червня проведе співбесіди з 16 фіналістами конкурсу на главу БЕБ для визначення переможця 10 червня

У Затоці під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА