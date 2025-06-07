Аварійно-рятувальні роботи у житловій 9-поверхівці в Харкові завершені

Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники завершили аварійно рятувальні та інші невідкладні роботи у житлові 9-поверхівці, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у суботу ввечері.

"Харків: аварійно рятувальні та інші невідкладні роботи у житлові 9-поверхівці завершені. Проведено демонтаж залізобетонних плит об'ємом 6 м³ та прибирання будівельного сміття у вигляді уламків бетонних плит об'ємом 6 м³", - йдеться у повідомленні відомства у Телеграмі.

За інформацією, від ДСНС було залучено 23 рятувальника та 5 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялось, внаслідок російського масованого удару безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову у ніч з п'ятниці на суботу, троє загиблих, постраждала 21 людина, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

За даними ДСНС України одне з влучень сталося у девʼятиповерховий житловий будинок. Обстрілами також пошкоджено будинки у приватному секторі міста, цивільне підприємство та інші об’єкти.