ПЦУ назвала провокацією проведення неподалік від Михайлівського собору акції ЛГБТ-спільноти

Київська митрополія Православної церкви України розглядає як "свідому цинічну антицерковну провокацію" обрання місця, часу і мети проведення маршу у підтримку ЛГБТ-спільноти у Києві.

Як зазначається у заяві Київської митрополії ПЦУ, нинішнє проведення заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень дня Святої Трійці "не є випадковим збігом обставин, але свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів".

"Київська Митрополія ПЦУ висловлює протест проти цієї провокації та нагадує, що позиція Православної Церкви щодо самого явища гомосексуалізму та його ідеологічного пропагування зафіксована у Декларації Помісного Собору ПЦУ "Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму), його пропаганди у суспільстві, до гендерної ідеології і так званих одностатевих шлюбів (одностатевих співжиттів)" від 27 липня 2023 р", - йдеться у заяві.

За повідомленням ЗМІ, марш у підтримку ЛГБТ-спільноти планували провести у суботу в районі ВДНГ, потім захід перенесли в район розташування будівлі МЗС України, що знаходиться поруч із Михайлівським собором.