У багатьох містах Німеччини пройшли ЛГБТ-прайди з тисячами учасників

У низці міст Німеччини пройшли "Марші рівності" за участі сотень і тисяч людей, наймасовіший відбувся у Мюнхені, повідомляє Spiegel у суботу.

"У Мюнхені поліція повідомила про приблизно 20 тис учасників параду і приблизно 230 тис глядачів у суботу вдень. Організатори також оцінили близько 50 тис учасників вуличних фестивалів, пов'язаних із CSD. Захід проводився там під девізом "Liberté, Diversité, Queerité". Подія минула "у позитивній атмосфері" без жодних інцидентів", - йдеться в повідомленні.

У деяких учасників помітили плакати з гаслами підтримку для однодумців у Будапешті, де прайд проходить всупереч забороні.

У Лейпцигу на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей. На відміну від минулого року, коли кількасот правих активістів намагалися зривати ходу, цього разу все минуло спокійно. На мерії з цієї нагоди підняли веселковий прапор.

Акції проходять також у Вюрцбурзі, Ганау, Шлезвігу та інших містах.

Джерело: https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/csd-in-deutschland-hunderttausende-feiern-vielfalt-in-muenchen-und-leipzig-a-fe8d177a-67f7-4dbe-9de3-5bc19d385c2d