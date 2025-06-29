Інтерфакс-Україна
Події
02:51 29.06.2025

У багатьох містах Німеччини пройшли ЛГБТ-прайди з тисячами учасників

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У низці міст Німеччини пройшли "Марші рівності" за участі сотень і тисяч людей, наймасовіший відбувся у Мюнхені, повідомляє Spiegel у суботу.

"У Мюнхені поліція повідомила про приблизно 20 тис учасників параду і приблизно 230 тис глядачів у суботу вдень. Організатори також оцінили близько 50 тис учасників вуличних фестивалів, пов'язаних із CSD. Захід проводився там під девізом "Liberté, Diversité, Queerité". Подія минула "у позитивній атмосфері" без жодних інцидентів", - йдеться в повідомленні.

У деяких учасників помітили плакати з гаслами підтримку для однодумців у Будапешті, де прайд проходить всупереч забороні.

У Лейпцигу на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей. На відміну від минулого року, коли кількасот правих активістів намагалися зривати ходу, цього разу все минуло спокійно. На мерії з цієї нагоди підняли веселковий прапор.

Акції проходять також у Вюрцбурзі, Ганау, Шлезвігу та інших містах.

Джерело: https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/csd-in-deutschland-hunderttausende-feiern-vielfalt-in-muenchen-und-leipzig-a-fe8d177a-67f7-4dbe-9de3-5bc19d385c2d

Теги: #прайд #німеччина #лгбт

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