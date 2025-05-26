16 країн закликали Єврокомісію вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду – ЗМІ

Низка країн Європейського Союзу хочуть, щоб Європейська комісія вжила жорстких заходів щодо Угорщини через план прем'єр-міністра Віктора Орбана заборонити проведення майбутніх святкувань ЛГБТ-прайду в Будапешті, повідомляє Politico.

Шістнадцять країн підтримали заяву, підготовлену за координації Міністерства закордонних справ Нідерландів, у якій міститься заклик до Брюсселя "негайно повною мірою використати наявний у його розпорядженні інструментарій верховенства права", щоб змусити Будапешт пом'якшити заборону на проведення ЛГБТ-прайду.

"Ми вкрай стурбовані таким розвитком подій", - йдеться в листі, підписаному Австрією, Бельгією, Чехією, Данією, Естонією, Фінляндією, Ірландією, Латвією, Литвою, Люксембургом, Нідерландами, Португалією, Словенією, Швецією, Францією і Німеччиною.

У заяві акцентували, що низка угорських законів, які під приводом захисту дітей загрожують штрафами організаторам і учасникам заходів ЛГБТК+, "суперечать основоположним цінностям людської гідності, свободи, рівності та поваги до прав людини, закріпленим у статті 2 Договору про ЄС".

У тексті не вказано, які саме заходи має вжити Брюссель. Однак очевидним варіантом було б введення так званих "тимчасових заходів" проти Угорщини, що є еквівалентом судових заборон ЄС проти уряду з метою запобігання шкоди, в даному випадку шляхом зобов'язання Будапешта дозволити проведення прайду.

Як повідомлялось, Угорська влада заборонила прайд представників спільноти ЛГБТК+, запланований на ці вихідні в Будапешті. Це вперше, коли влада скористалася проголосованою у квітні поправкою до Конституції, яка, зокрема, передбачає обмеження свободи зібрань для представників ЛГБТК+.

Джерело: https://www.politico.eu/article/eu-urge-crackdown-hungary-lgbtq-pride-ban-homophobia/