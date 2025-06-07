ССО знищили 4 ворогів і одного взяли в полон на кордоні України з РФ

Оператори 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) знищили групу противника та полонили одного ворожого військовослужбовця на Курському напрямку, біля державного кордону України.

"Шестеро рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. Воїни ССО запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду", - йдеться у дописі ССО у телеграм в суботу.

Як зазначається, після відмови, рейнджери "зі сходом Сонця швидко виконали задачу, знищивши чотирьох ворогів, та ще одного змусили здатися в полон".