У Києві через спеку обмежили рух вантажного транспорту

У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту у суботу, 7 червня, повідомила столична Патрульна поліція у телеграм.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - йдеться у дописі.

Там зазначили, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому телеграм-каналі", - запевнили у Патрульній поліції.