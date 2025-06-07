Інтерфакс-Україна
Події
08:50 07.06.2025

Упродовж доби зафіксовано 212 бойових зіткнень

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Упродовж доби зафіксовано 212 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 47 ракет, а також 57 авіаударів, зокрема скинув 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5866 обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3505 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_всу #зведення

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