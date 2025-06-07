Інтерфакс-Україна
Події
03:26 07.06.2025

У Київському районі Харкова внаслідок атаки "Шахеда" виникла пожежа — Терехов

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Харків. 7 червня. Інтерфакс-Україна - У Київському районі Харкова зафіксовано влучання безпілотного літального апарата типу "Шахед" у цивільне підприємство, що спричинило потужну пожежу, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"За інформацією нашого Ситуаційного центру, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Унаслідок атаки виникла потужна пожежа", - написав Харківський голова в своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2612

Теги: #харків #атака

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