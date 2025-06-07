03:26 07.06.2025
У Київському районі Харкова внаслідок атаки "Шахеда" виникла пожежа — Терехов
Харків. 7 червня. Інтерфакс-Україна - У Київському районі Харкова зафіксовано влучання безпілотного літального апарата типу "Шахед" у цивільне підприємство, що спричинило потужну пожежу, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"За інформацією нашого Ситуаційного центру, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Унаслідок атаки виникла потужна пожежа", - написав Харківський голова в своєму телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2612