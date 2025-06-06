Інтерфакс-Україна
Події
19:10 06.06.2025

Юсов: Тривають напружені перемовини щодо підготовки нового великого обміну

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Юсов: Тривають напружені перемовини щодо підготовки нового великого обміну

Підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників триває, повідомлення про нібито односторонні дії РФ про репатріацію тіл загиблих не відповідають дійсності, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Заяви представників держави-агресорки про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності. Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників", - йдеться у повідомленні штабу у Телеграмі у п'ятницю.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов також підтвердив, що жодний репатріаційних дій не відбувалося.

"Тривають напружені перемовини, щодо підготовки нового великого обміну. Наша переговорна група, в складних умовах, захищає інтереси українських полонених. Як завжди, цей життєво важливий процес, супроводжується інформаційними атаками та фейками ворога, загарбники вкотре маніпулюють чутливими та емоційними темами для досягнення своїх шовіністичних цілей", - написав він на сторінці у Facebook.

За повідомленнями росЗМІ, у п'ятницю представники РФ привезли тіла загиблих на кордон, але українська сторона відмовилися їх приймати без пояснення причин.

 

Теги: #коордштаб #репатріація

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