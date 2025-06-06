Ворог продовжує спроби прорвати українську оборону, найактивніше на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ворог, попри значні втрати, яких завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військю. Загалом станом на 16:00 відбулося 110 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Найбільш активно противник атакував на покровському напрямку. Так, тут окупанти здійснили 36 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Надіївка, Андріївка та в напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 31 атаку противника.

На новопавлівському напрямку українські воїни відбили десять атак окупаційної армії. На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак, наразі триває чотири боєзіткнення.

На торецькому напрямку росіяни дев’ять разів намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Сили оборони успішно відбили всі штурми противника.

На харківському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки ворога, на куп’янському – три атаки, на сіверському – дві. На краматорському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак агресора, наразі точиться один бій.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки та дають гідну відсіч ще в трьох боєзіткненнях. На оріхівському напрямку українські оборонці успішно зупинили два ворожі штурми.

На курському напрямку українські захисники відбили 17 атак загарбників. Крім того, ворог здійснив 122 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню, завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб.