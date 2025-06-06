Інтерфакс-Україна
Події
15:45 06.06.2025

Під завалами будинку в Луцьку знайшли тіла молодої пари - ЗМІ

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Під завалами зруйнованого будинку в Луцьку знайшли тіла молодої пари - Миколи та Іванки, повідомив телеканал "Ми-Україна" з місця влучання ворожого снаряду.

Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, станом на 15:00 під завалами в одній з квартир у пошкодженому внаслідок атаки будинку у Луцьку знайшли тіло чоловіка. "На жаль, станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку", - написав він у телеграмі.

До цього часу зниклими безвісти були двоє людей. Наразі рятувальники продовжують шукати молоду жінку, яка мешкала разом із загиблим. "Будинок панельний, і це значною мірою ускладнює роботу. Частина будинку є небезпечною і може просто обвалитися, можуть бути жертви", — сказав посадовець.

Родичі кажуть, що пара планувала побратися. Вони мешкали на 8 поверсі будинку, по якому вдарили росіяни. Тіла знайшли аж у підвалі, адже вся конструкція підʼїзду обвалилася.

Теги: #луцьк #ракетний_удар

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