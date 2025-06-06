Інтерфакс-Україна
Події
12:06 06.06.2025

Сирський проінформував голову Військового комітету ЄС про ситуацію на фронті

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Сирський проінформував голову Військового комітету ЄС про ситуацію на фронті
Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів конструктивну розмову у форматі відеозвʼязку з головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Шоном Кленсі.

Як повідомив Сирський у Facebook, він поінформував генерала Кленсі про поточну оперативну обстановку на лінії зіткнення та хід бойових дій.

Генерал Кленсі, зі свого боку, розповів про діяльність Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM), яка спрямована на задоволення першочергових потреб Сил оборони України. Він підкреслив, що місія залишається проактивною, надаючи фахові консультації з питань військової стратегії, а також забезпечуючи послідовну, ефективну й довготривалу підтримку України з боку Європейського Союзу.

"Висловив вдячність європейським партнерам за незмінну солідарність і допомогу Україні в боротьбі проти російської агресії. Побажав генералу Шону Кленсі успіхів у виконанні обов’язків на посаді Голови Військового комітету Європейського Союзу", - зазначив Сирський.

Теги: #комітет_єс #сирський

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