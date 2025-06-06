Інтерфакс-Україна
Події
12:02 06.06.2025

ЄС та МОМ запускають проєкт на 30 млн євро для відновлення системи водопостачання Кривого Рогу

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ЄС та МОМ запускають проєкт на 30 млн євро для відновлення системи водопостачання Кривого Рогу

Європейський Союз виділяє 30 мільйонів євро на відновлення системи водопостачання в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Проєкт, який впроваджуватиме Міжнародна організація з міграції (МОМ), символічно оголошений у другу річницю руйнування Каховської греблі.

Як повідомляє пресслужба Представництва ЄС, новий проєкт, що фінансується ЄС та реалізується МОМ, покращить якість води, зменшить споживання енергії та скоротить втрати води в міській водопровідній мережі. У партнерстві з Криворізьким водоканалом та місцевими органами влади МОМ відремонтує насосні станції, замінить трубопроводи та підвищить ефективність міської водоочисної станції. Протягом наступних двох років проєкт принесе користь майже 700 000 мешканців Кривого Рогу, включно з близько 80 000 переселенців.

"Атаки Росії завдали серйозної шкоди українським системам водопостачання, поставивши під загрозу цілі міста. За допомогою цього проєкту ЄС допомагає відновити життєво важливі послуги та зменшити вразливість таких громад, як Кривий Ріг", — зазначив керівник відділу відбудови, енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища Представництва ЄС в Україні Жослен Корне.

Каховська гребля, захоплена Росією на початку вторгнення, була зруйнована вранці 6 червня 2023 року, що спричинило десятки смертей і величезні збитки внаслідок затоплення 620 квадратних кілометрів території в чотирьох областях — Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій. За оцінкою потреб після катастрофи, підготовленою 2023 року Організацією Об'єднаних Націй та Урядом України за участю Світового банку та Європейського Союзу, втрати та збитки, спричинені руйнуванням греблі, сягають 14 мільярдів доларів США.

До катастрофи Кривий Ріг залежав від водопостачання з Каховського водосховища. Тепер, коли воно більше не функціонує, місто залежить від альтернативних джерел, які не можуть забезпечити достатню якість та кількість води.

Із червня 2023 року, МОМ, за фінансової підтримки міжнародних донорів, надала допомогу понад 50 000 осіб, які постраждали від повені та руйнування інфраструктури внаслідок знищення греблі. Завдяки екстреним поставкам води, необхідних непродовольчих товарів і засобів гігієни, встановленню децентралізованих та альтернативних систем опалення та твердопаливних котлів, а також підтримці потреб в опаленні протягом холодних місяців, МОМ допомогла забезпечити безперебійність надання необхідних послуг у найбільш постраждалих районах. Допомога МОМ водоканалу Кривого Рогу, надана за фінансування ЄС, включала ремонтні набори та обладнання для підтримки постраждалої інфраструктури.

Теги: #мом #водопостачання #кривий_ріг

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