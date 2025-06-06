Інтерфакс-Україна
Події
11:20 06.06.2025

Завод з виробництва брошурувальних пружин для поліграфії почав роботу в ІП "КИТ" в Бучі

2 хв читати

Завод FRES.CO з виробництва металевих брошурувальних пружин і фурнітури для поліграфічної продукції почав роботу в індустріальному парку "КИТ" (м. Буча Київської області), повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Потужності нового виробництва становлять 2 тис. бобін на місяць, що дозволяє забезпечити 40% потреби внутрішнього ринку України", - написав він у Facebook у п'ятницю.

За даними Кисилевського, обсяг інвестицій у нове підприємство становить 8 млн грн, а інвестор проєкту, Валерій Кірєєв, раніше займався імпортом відповідної продукції.

Наразі FRES.CO налагоджує виробництво нового виду продукції - люверсів (заклепок), що застосовуються в поліграфії. Передбачається забезпечити 100% потреби внутрішнього ринку у цьому товарі й почати експортні поставки в ЄС.

До кінця 2025 року заплановано запустити виробництво скоб, які використовуються у канцелярії, поліграфічній, будівельній та меблевій промисловості. 

"Для цього підприємство планує скористатись передбаченою законодавством можливістю завести в індустріальний парк обладнання без імпортного ПДВ та ввізного мита", - зазначив Кисилевський, нагадавши, що міськрада Бучі для учасників ІП "КИТ" встановила пільгову ставку податку на землю на рівні 0,5%.

Нардеп також нагадав, що будівництво другої черги ІП "КИТ" площею 7500 кв. м. планується завершити у вересні 2025 року. Частина площ вже заздалегідь орендовані виробничими підприємствами. Зокрема, планується відкриття трьох підприємств з виробництва косметики, виробів з пластмаси, а також переробки какао-бобів.

"Наразі в першій черзі індустріального парку здано в оренду 6600 кв. м, залишається вільними ще 2700 кв. м", - додав він.

ТОВ "ФРЕС.КО", за даними opendatabot, зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстровано у у червні 2021 року. Його власником і директором є Валерій Кирєєв. Власне виробництво працює з 2024 року (спочатку в Києві).

Компанія 2024 року отримала  чистий дохід у розмірі 17,16 млн грн (роком раніше – 18,9 млн грн) та чистий прибуток 0,76 млн грн (0,82 млн грн).

Теги: #індустріальний_парк #кит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 29.04.2025
Індустріальний парк - точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів - Василь Хмельницький

Індустріальний парк - точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів - Василь Хмельницький

12:05 04.03.2025
У Чернівецькій області побудують ІП, що спеціалізуватиметься на переробці олійних і виробництві борошна

У Чернівецькій області побудують ІП, що спеціалізуватиметься на переробці олійних і виробництві борошна

14:11 30.01.2025
Другу чергу індустріального парку КИТ в Бучі планують до запуску у вересні 2025 р.

Другу чергу індустріального парку КИТ в Бучі планують до запуску у вересні 2025 р.

12:23 15.11.2024
П'ятий індустріальний парк із інвестиціями в будівництво 1 млрд грн буде створено у Вінниці - мер

П'ятий індустріальний парк із інвестиціями в будівництво 1 млрд грн буде створено у Вінниці - мер

09:20 08.10.2024
Індустріальний парк Future Industry Hub з інвестиціями близько 1 млрд грн спеціалізуватиметься на м'ясопереробці

Індустріальний парк Future Industry Hub з інвестиціями близько 1 млрд грн спеціалізуватиметься на м'ясопереробці

14:04 16.08.2024
Фінська Peikko Group побудує завод композитних конструкцій в ІП "Біла Церква"

Фінська Peikko Group побудує завод композитних конструкцій в ІП "Біла Церква"

21:49 04.06.2024
Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

12:37 26.02.2024
Dragon Capital ввів в експлуатацію першу чергу М10 Lviv Industrial Park

Dragon Capital ввів в експлуатацію першу чергу М10 Lviv Industrial Park

07:47 24.11.2023
Сині кити повертаються в заповідник на Сейшельських островах

Сині кити повертаються в заповідник на Сейшельських островах

12:40 15.11.2023
У "Вуглецево нейтральному еко-агро-хабі "Поділля-Містечко" побудують три переробні заводи

У "Вуглецево нейтральному еко-агро-хабі "Поділля-Містечко" побудують три переробні заводи

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти - Генштаб ЗСУ

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

Росія вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети – речник ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Пошкоджені через ворожу атаку ділянки метро у Києві планують відремонтувати протягом доби - КМДА

Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Сирський проінформував голову Військового комітету ЄС про ситуацію на фронті

ЄС та МОМ запускають проєкт на 30 млн євро для відновлення системи водопостачання Кривого Рогу

Два роки тому російські війська підірвали Каховську ГЕС

"Метінвест", незважаючи на війну, залишається одним із найбільших платників податків та донором ЗСУ - СЕО

Від Міноборони і ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій - Шмигаль

В Києві в результаті нічної атаки загинули троє рятувальників, 9 постраждали

Складні переговори щодо торгових квот з ЄС тривають - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА