Завод з виробництва брошурувальних пружин для поліграфії почав роботу в ІП "КИТ" в Бучі

Завод FRES.CO з виробництва металевих брошурувальних пружин і фурнітури для поліграфічної продукції почав роботу в індустріальному парку "КИТ" (м. Буча Київської області), повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Потужності нового виробництва становлять 2 тис. бобін на місяць, що дозволяє забезпечити 40% потреби внутрішнього ринку України", - написав він у Facebook у п'ятницю.

За даними Кисилевського, обсяг інвестицій у нове підприємство становить 8 млн грн, а інвестор проєкту, Валерій Кірєєв, раніше займався імпортом відповідної продукції.

Наразі FRES.CO налагоджує виробництво нового виду продукції - люверсів (заклепок), що застосовуються в поліграфії. Передбачається забезпечити 100% потреби внутрішнього ринку у цьому товарі й почати експортні поставки в ЄС.

До кінця 2025 року заплановано запустити виробництво скоб, які використовуються у канцелярії, поліграфічній, будівельній та меблевій промисловості.

"Для цього підприємство планує скористатись передбаченою законодавством можливістю завести в індустріальний парк обладнання без імпортного ПДВ та ввізного мита", - зазначив Кисилевський, нагадавши, що міськрада Бучі для учасників ІП "КИТ" встановила пільгову ставку податку на землю на рівні 0,5%.

Нардеп також нагадав, що будівництво другої черги ІП "КИТ" площею 7500 кв. м. планується завершити у вересні 2025 року. Частина площ вже заздалегідь орендовані виробничими підприємствами. Зокрема, планується відкриття трьох підприємств з виробництва косметики, виробів з пластмаси, а також переробки какао-бобів.

"Наразі в першій черзі індустріального парку здано в оренду 6600 кв. м, залишається вільними ще 2700 кв. м", - додав він.

ТОВ "ФРЕС.КО", за даними opendatabot, зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстровано у у червні 2021 року. Його власником і директором є Валерій Кирєєв. Власне виробництво працює з 2024 року (спочатку в Києві).

Компанія 2024 року отримала чистий дохід у розмірі 17,16 млн грн (роком раніше – 18,9 млн грн) та чистий прибуток 0,76 млн грн (0,82 млн грн).