Індустріальний парк Innovation Forpost у Дніпрі веде перемовини з першими потенційними орендарями

Індустріальний парк Innovation Forpost у Дніпрі завершує реконструкцію промислових будівель та веде перемовини з першими двома потенційними орендарями – підприємствами харчової промисловості, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Індустріальний парк у Дніпрі залучає перших інвесторів. Наразі ведуться переговори з двома потенційними учасниками парку, які готуються розмістити свої виробництва у реконструйованих приміщеннях. Обидва підприємства працюють у харчовій промисловості", – написав він у Facebook у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, наразі завершується реконструкція двох промислових будівель загальною площею 3,5 тис. кв. м. Також триває будівництво підстанції потужністю 16,5 МВт. Крім того, проєкт передбачає будівництво 4,6 км внутрішніх доріг та проїздів, 2,3 км водогону, а також дощової та побутової каналізації, внутрішніх електромереж та благоустрій.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Мінекономіки виділило Innovation Forpost 150 млн грн із необхідних 326,9 млн грн для будівництва трансформаторної підстанції. Решту коштів міська рада Дніпра планує залучити через місцеве внутрішнє запозичення.

Індустріальний парк Innovation Forpost зареєстрований 2018 року. Керуюча компанія – КП "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міськради. Загальна площа парку становить 49,5 га комунальної землі.