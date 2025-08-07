Інтерфакс-Україна
Економіка
12:23 07.08.2025

Компанія BIP ініціювала створення в Харкові першого підземного індустріального парку

1 хв читати

"Бюро інвестиційних програм" (BIP, Київ), керуюча компанія в індустріальних парках (ІП) "Володимир" та "Нововолинськ", ініціювала створення в Харкові першого в Україні підземного IП, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Початок земельних робіт заплановано на перший квартал 2026 року", - написав він у Facebook в четвер в щомісячному дайджесті по індустріальних парках.

Згідно з інформацією компанії BIP у Facebook, проєкт планується реалізувати у зв’язку з масштабними руйнуваннями промислової інфраструктури внаслідок збройної агресії РФ у Харківської області.

"З метою збереження виробничого потенціалу, робочих місць та забезпечення безпеки працівників розглядається можливість створення індустріального парку у підземному форматі", - зазначає компанія.

BIP повідомляє, що наразі в індустріальному кластері Харківщини функціонують лише три з 15 підприємств, які спеціалізуються на машинобудуванні, металообробці, виготовленні гідравлічних систем та шкільних меблів.

"Новий індустріальний парк функціонуватиме як автономний простір для підприємств, здатних працювати в умовах посилених безпекових ризиків. Реалізацію проєкту підтримали міжнародні інвестори", - повідомила компанія, не наводячи інших подробиць.

Вона інформує, що подібні об’єкти існують лише у п’яти країнах світу, проте саме для Харкова така ініціатива може стати стратегічною відповіддю на сучасні виклики.

Бюро інвестиційних програм - група компаній з експертизою у залученні інвестицій, їх супроводі, розвитку відновлювальної енергетики та інфраструктури.

Теги: #індустріальний_парк #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 07.08.2025
У Богодухові внаслідок ДТП постраждали троє підлітків, один із них у важкому стані

У Богодухові внаслідок ДТП постраждали троє підлітків, один із них у важкому стані

07:55 05.08.2025
У Лозовій через атаку РФ постраждали 10 осіб, з них 2 дитини, 1 людина загинула

У Лозовій через атаку РФ постраждали 10 осіб, з них 2 дитини, 1 людина загинула

20:07 04.08.2025
На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

17:38 04.08.2025
Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців

Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців

16:05 03.08.2025
На озері у передмісті Харкова через зіткнення гідроциклу з надувним матрацом постраждала жінка - поліція

На озері у передмісті Харкова через зіткнення гідроциклу з надувним матрацом постраждала жінка - поліція

16:50 02.08.2025
На Харківщині поранено 6-річну дитину через удар російського FPV-дрона по автівці

На Харківщині поранено 6-річну дитину через удар російського FPV-дрона по автівці

08:59 02.08.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу

15:44 01.08.2025
Двоє жителів Харківщини отримали контузію і поранення внаслідок ворожого удару

Двоє жителів Харківщини отримали контузію і поранення внаслідок ворожого удару

21:09 31.07.2025
Внаслідок ударів ворожих БпЛА по Куп'янську поранено двох мирних мешканців

Внаслідок ударів ворожих БпЛА по Куп'янську поранено двох мирних мешканців

20:07 30.07.2025
Кількість постраждалих через ракетний удар у передмісті Харкова зросла до восьми, одна людина загинула

Кількість постраждалих через ракетний удар у передмісті Харкова зросла до восьми, одна людина загинула

ВАЖЛИВЕ

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

ІГ "Універ" відкриває щомісяця біля тисячі нових рахунків

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

ОСТАННЄ

Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

Повернення форвардів дозволить бізнесу ефективніше управляти валютними ризиками – банкіри

Уряд відшкодовуватиме фермерам 25% витрат на виробництво чи реконструкцію потужностей

Працівник ОП Брусенко змінив Роднянського у наглядовій раді Ощадбанку як представника держави

НБУ адаптує вимоги до капіталу та ліквідності банків до правил ЄС

Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США через пташиний грип і тварин з Камбоджі через вузликовий дерматит

Український агросектор на тлі зміни клімату потребує стратегії відновлення зрошення – ВАР

Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

Нова гаряча лінія спростить процедуру повірки лічильників опалення і води для киян – "Київтеплоенерго"

План Міненерго з накопичення 13,2 млрд куб. м газу на 1 листопада потребуватиме імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м – ексочільник ОГТСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА