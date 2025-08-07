Компанія BIP ініціювала створення в Харкові першого підземного індустріального парку

"Бюро інвестиційних програм" (BIP, Київ), керуюча компанія в індустріальних парках (ІП) "Володимир" та "Нововолинськ", ініціювала створення в Харкові першого в Україні підземного IП, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Початок земельних робіт заплановано на перший квартал 2026 року", - написав він у Facebook в четвер в щомісячному дайджесті по індустріальних парках.

Згідно з інформацією компанії BIP у Facebook, проєкт планується реалізувати у зв’язку з масштабними руйнуваннями промислової інфраструктури внаслідок збройної агресії РФ у Харківської області.

"З метою збереження виробничого потенціалу, робочих місць та забезпечення безпеки працівників розглядається можливість створення індустріального парку у підземному форматі", - зазначає компанія.

BIP повідомляє, що наразі в індустріальному кластері Харківщини функціонують лише три з 15 підприємств, які спеціалізуються на машинобудуванні, металообробці, виготовленні гідравлічних систем та шкільних меблів.

"Новий індустріальний парк функціонуватиме як автономний простір для підприємств, здатних працювати в умовах посилених безпекових ризиків. Реалізацію проєкту підтримали міжнародні інвестори", - повідомила компанія, не наводячи інших подробиць.

Вона інформує, що подібні об’єкти існують лише у п’яти країнах світу, проте саме для Харкова така ініціатива може стати стратегічною відповіддю на сучасні виклики.

Бюро інвестиційних програм - група компаній з експертизою у залученні інвестицій, їх супроводі, розвитку відновлювальної енергетики та інфраструктури.