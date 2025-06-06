Інтерфакс-Україна
Події
11:08 06.06.2025

Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо Порошенка надані суду для розгляду

2 хв читати
Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо Порошенка надані суду для розгляду

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка надані суду для розгляду.

"Всі документи, які я підписувала стосовно санкційних питань були надані суду, вони розглядаються судом, і стосовно голосування" - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), відповідаючи на питання, чи документи про запровадження санкцій до Порошенка підписувалися "заднім числом".

Вона додала, що хотіла б поставити крапку в питання "превентивних санкцій".

"Депутати "Європейської солідарності" постійно цитують рішення Верховного суду стосовно санкцій проти громадянина Курченка. В цьому рішенні підтверджена законність санкцій. Відповідно Міністерство юстиції в своїх документах апелює до ухвалених рішень Верховного суду, яким уже підтверджено законність введення санкцій", - додала Стефанішина.

Серед іншого, вона заявила, що готова окремо поспілкуватися з фракцією з цього питання.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії.

Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

Теги: #документи #порошенко #стефанішина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:43 06.06.2025
Стефанішина посперечалася з виконавчою директоркою ЦПК про реформу АРМА і заявляє про інформаційний тиск

Стефанішина посперечалася з виконавчою директоркою ЦПК про реформу АРМА і заявляє про інформаційний тиск

17:06 05.06.2025
Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

10:44 05.06.2025
Порошенко передав військовим рекордну партію техніки для захисту 200 кілометрів фронту

Порошенко передав військовим рекордну партію техніки для захисту 200 кілометрів фронту

19:22 04.06.2025
Стефанішина заявляє, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка

Стефанішина заявляє, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка

15:26 04.06.2025
Стефанішина подякувала Зеленському і Шмигалю за довіру з нагоди п'ятої річниці свого призначення

Стефанішина подякувала Зеленському і Шмигалю за довіру з нагоди п'ятої річниці свого призначення

11:00 02.06.2025
Порошенко передав українським військовим техніку та дрони на 20 мільйонів гривень

Порошенко передав українським військовим техніку та дрони на 20 мільйонів гривень

19:56 30.05.2025
Переговори 2 червня мають привести до безумовного припинення вогню або посилення підтримки України

Переговори 2 червня мають привести до безумовного припинення вогню або посилення підтримки України

20:18 27.05.2025
Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

16:33 21.05.2025
Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

10:40 13.05.2025
Стефанішина сподівається на відновлення діалогу з Угорщиною

Стефанішина сподівається на відновлення діалогу з Угорщиною

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти - Генштаб ЗСУ

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

Росія вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети – речник ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Пошкоджені через ворожу атаку ділянки метро у Києві планують відремонтувати протягом доби - КМДА

Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Сирський проінформував голову Військового комітету ЄС про ситуацію на фронті

ЄС та МОМ запускають проєкт на 30 млн євро для відновлення системи водопостачання Кривого Рогу

Два роки тому російські війська підірвали Каховську ГЕС

"Метінвест", незважаючи на війну, залишається одним із найбільших платників податків та донором ЗСУ - СЕО

Від Міноборони і ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій - Шмигаль

В Києві в результаті нічної атаки загинули троє рятувальників, 9 постраждали

Складні переговори щодо торгових квот з ЄС тривають - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА