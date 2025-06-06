Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо Порошенка надані суду для розгляду

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка надані суду для розгляду.

"Всі документи, які я підписувала стосовно санкційних питань були надані суду, вони розглядаються судом, і стосовно голосування" - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), відповідаючи на питання, чи документи про запровадження санкцій до Порошенка підписувалися "заднім числом".

Вона додала, що хотіла б поставити крапку в питання "превентивних санкцій".

"Депутати "Європейської солідарності" постійно цитують рішення Верховного суду стосовно санкцій проти громадянина Курченка. В цьому рішенні підтверджена законність санкцій. Відповідно Міністерство юстиції в своїх документах апелює до ухвалених рішень Верховного суду, яким уже підтверджено законність введення санкцій", - додала Стефанішина.

Серед іншого, вона заявила, що готова окремо поспілкуватися з фракцією з цього питання.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії.

Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.