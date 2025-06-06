Стефанішина посперечалася з виконавчою директоркою ЦПК про реформу АРМА і заявляє про інформаційний тиск

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє про інформаційний тиск стосовно реформи Агентства по розшуку і менеджменту активів (АРМА).

"Я вже впродовж п’яти років щодня працюю над реформами, які забезпечують справедливість і розвиток України і наближають нас до ЄС. Спроби маніпуляцій чи використання особистого життя для політичних цілей не зупинять нашу роботу. Факти, прозорість і результати – це основа моєї діяльності. Коли після публікації матеріалу одночасно з’являються пости депутатів і активістів із однаковими тезами та законодавчими пропозиціями, це вже не дискусія, а прямий інформаційний тиск напередодні ухвалення важливих законодавчих і міжнародних рішень по нашому членству в ЄС", - написала Стефанішина в мережі Facebook, вдруге коментуючи статтю видання "Українська правда" під назвою "дАРМА". Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною".

Віцепрем'єрка заявила, що готова зрозуміти різні погляди на реформи, але закликає до прозорого прямого діалогу.

В свою чергу, в коментарях до допису виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк заявила, що суть демократії та європейських цінностей полягає в свободі задати представникам влади обʼєктивні питання.

"Ваш колишній чоловік та колишній радник мають прямий стосунок до компанії, яка системно виграє в управління від АРМА ласі шматки. Ви коментуєте, що жодного відношення до цих компаній не маєте і це проста банальна випадковість. Паралельно ви, як міністр юстиції та переговорник від держави Україна з ЄС, відповідаєте за реформування системи управління арештованим майном в АРМА. Ви подаєте законопроект, в якому немає і натяку на реформу управління майном. Дуже дивний збіг обставин, який ви ігноруєте. І у відповідь нападаєте на тих, хто ставить логічні питання публічно", - написала она.

На це Стефанішина заявила, що підтримую і той законопроект про реформу АРМА, який готувався урядом, і той, який вийшов з профільного комітету Верховної Ради.

Крім того, голова комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") заявила, що уже півроку регулярно пишу про необхідність реформи АРМА і конкретний законопроект, розроблений на базі комітету, який для цього потрібен.

"Це не лише моє бачення реформи, це комплексний документ, над яким працювали десятки фахівців із різних секторів. Законопроект не має заперечень з боку Мін'юсту, підтриманий послами G7 загалом та послом ЄС в Україні зокрема, підтриманий Transparency International та спрямований на виконання Ukraine Facility. Дві ключові "дискусії" по цьому законопроєкту - із АРМА, яка вважає, що в них і так все фантастично, і з колегами, які вважають доцільним вставити в законопроект звуження моніторингу статків посадовців", - написала вона в коментарях до допису.

Як повідомлялося, 4 травня видання "Українська правда" опублікувала статтю, у якій йдеться, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у березні поточного року визначило компанію, що управлятиме Будинком профспілок на Майдані Незалежності, і за даними журналістів цей новий управитель може бути пов'язаний з родиною віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольги Стефанішиної. Також зазначаеться, що Будинок профспілок — це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Пізніше Стефанішина заявила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка, а голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.