Жителі Дніпровського району Києва, де пошкоджено лінію метро, можуть скористатися електричкою - УЗ

Фото: УЗ

Kyiv City Express нагадує про можливість використання альтернативного способу дістатися з лівого берега столиці до правого – поїздом міської електрички через станції Русанівка, Лівобережна, Дарниця, Березняки на час ремонту пошкодженої дільниці метрополітену.

"Kyiv City Express підстраховує метро! Поки колеги з метрополітену працюють над відновленням пошкодженої лінії, Kyiv City Express допомагає мешканцям лівого берега дістатися на правий без зайвих труднощів. Усі поїзди КСЕ курсують за розкладом", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" у телеграм у п’ятницю.

Зазначається, що мешканці Дніпровського району, де пошкоджено лінію метрополітену, можуть скористатися станціями міської електрички: Русанівка, Лівобережна, Дарниця, Березняки.

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Як повідомлялося, в результаті нічної ворожої атаки було пошкоджено лінію метрополітену на дільниці між ст. "Дарниця" та "Лівобережна", наразі йдуть ремонтні роботи.